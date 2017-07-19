Кадры — самая большая проблема строящихся в России фармпредприятий

На промышленной площадке Оболенска в настоящее время возводят очередное инновационное предприятие фармацевтического кластера. После завершения строительства компания «Оболенское» (бренд «Oblpharm») станет одним из крупнейших в России производителей лекарств в твёрдой форме.
Глава района Александр Шестун вместе с руководителем проекта Дмитрием Дрыкиным осмотрел ход строительных работ и пообщался с представителями дирекции.
Для строительства нового завода выделено 6 га земли, рядом с заводом «Герофарм БИО». Общая площадь нового предприятия составит 20000 тысяч квадратных метров. Инвестиции оцениваются более чем в 2 млрд ₽.
Завод планируется возвести к лету 2018 года, а к 1 октября отгрузить первую партию таблеток.
На заводе будут выпускать и уже имеющиеся на линиях «Оболенского» лекарственные препараты, и более 40 новых.
ИСТОЧНИК:ОКА-ИНФО