Михаил Мурашко: в 2017 года объем фармрынка может составить 7 миллиардов упаковок

Российских производителей лекарств необходимо обязать направлять в Росздравнадзор уведомления об объемах серий выпускаемых лекарственных препаратов. Об этом в рамках отраслевой конференции, организованной РБК, заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко.

«Это необходимо делать, чтобы рынок не проседал, а государственные органы могли оперативно замещать отсутствующий на рынке препарат, не создавая стрессовых ситуаций», — пояснил он.

В ходе своего выступления г-н Мурашко также опроверг цифры по объему фармацевтического рынка, которые ранее приводили аналитические компании.

«Звучали цифры, что объем рынка в упаковках в России составляет в пределах 5,5 млрд, — отметил глава ведомства. – Наши данные превысили эти цифр на 20%. В реальности рынок по 2017 году будет составлять около 7 млрд упаковок».

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»