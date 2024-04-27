RNC Pharma представила статистику вывода лекарств на рынок в I квартале 2024 года

Объем лекарств, полученных российским фармрынком в I квартале 2024 года, составил 1,4 млрд упаковок, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Аналитики RNC Pharma отмечают, что ассортимент лекарств, поступивших в обращение, расширяется, количество торговых марок и МНН увеличивается.

Суммарный объем лекарственных препаратов, который получил российский фармацевтический рынок в I квартале 2024 года, составил 1,4 млрд упаковок. Как сообщают аналитики RNC Pharma, динамика относительно аналогичного периода 2023 года — 2,4%.

На протяжении прошлого года на рынок поступило 5,88 млрд упаковок препаратов, а годом ранее — порядка 5,95 млрд. Несмотря на снижение натурального объема поставок, ассортимент поступивших в обращение лекарств расширяется. В минувшем году в оборот было введено более 15 тыс. SKU лекарственных препаратов. Относительно 2022 года это число увеличилось на 548 позиций.

Количество торговых марок (ТМ) и международных непатентованных наименований (МНН) при этом также выросло. Если в 2022 году на рынок отгружалось 4,6 тыс. ТМ, то в 2023 году уже на 100 больше (4,7 тыс.). При этом аналитики сообщают, что значительное количество ТМ также покидают российский рынок. Например, в 2023 году были прекращены поставки более 390 брендов, присутствовавших в 2022 году.

Количество МНН в минувшем году выросло по сравнению с 2022 годом на 28 штук — некоторые из них ранее не присутствовали на рынке России. К таким продуктам относятся в том числе пелубипрофен («Пелубио») и полмакоксиб («Полмаксиб»), права на которые принадлежат отечественной компании «ФармАртис». Оба препарата зарегистрированы в России в 2021 году, производство готовых форм находится в Южной Корее, а упаковку осуществляет одно из предприятий «Фармстандарта». Применяются они в качестве НПВС, при этом полмакоксиб принадлежит к группе коксибов и предназначен для симптоматического лечения остеоартроза.

Еще один пример МНН, которое раньше не обращалось на отечественном рынке, — это ризатриптан. Противомигренозный препарат был зарегистрирован в 2022 году, но в обращение поступил только спустя год. Препараты ризатриптана производят две компании — «Сотекс» и «НоваМедика». Последняя локализовала производство готовой лекарственной формы препарата в России. «Сотекс» пока фактически выступает дистрибьютором препарата, производимого в Индии.

Есть примеры препаратов, вышедших на рынок в прошлом году, в состав которых входят новые комбинации действующих веществ. К ним относится антиконгестант «Риномарис Адванс» от хорватской компании «Ядран». Назальное средство содержит ксилометазолин и натрия гиалуронат, ранее эти действующие вещества были зарегистрированы в стране по отдельности. Эта комбинация впервые была одобрена Минздравом в 2022 году, а в обращение препарат поступил в 2023 году.

В I квартале 2024 года ассортимент ЛП продолжил расширяться, число SKU достигло 9,5 тыс. — на 286 позиций больше, чем в аналогичный период прошлого года. Количество ТМ также увеличилось — с января по март текущего года на рынок поступило 3,5 тыс. торговых марок (+116 шт.) и 1,7 тыс. МНН (+55 шт.).

Рис. 1. Общий ассортимент лекарственных препаратов, выводимых в обращение на фармацевтический рынок России, шт.

Аналитики отмечают, что общее развитие ассортимента лекарств на фармрынке за последние несколько лет происходило в основном благодаря отечественным компаниям. Количество товарных позиций российских компаний более чем в два раза превосходит число SKU иностранных производителей. Причем на протяжении последних четырех лет количество SKU отечественных препаратов растет, а зарубежных — снижается. Относительно 2022 года в прошлом году количество таких позиций увеличилось на 6% и составило почти 10,5 тыс., в то время как число SKU иностранных препаратов сократилось на 1% — до 4,7 тыс. Подобная тенденция является следствием как импортозамещающих процессов, так и локализационной активностью иностранных компаний, которые расширяют ассортимент продукции, выпускаемой в России.

С января по март этого года ассортимент отечественной продукции увеличился на 282 SKU — в этот период насчитывалось более 6,5 тыс. позиций. Число SKU зарубежных компаний при этом незначительно снизилось и составило чуть более 3 тыс.

Рис. 2. Изменение ассортимента отечественных*/иностранных компаний на фармрынке России, SKU, шт.



Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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