В Малайзии ввели принудительное лицензирование софосбувира Кабинет министров Малайзии ввел принудительное лицензирование софосбувира, лекарственного препарата от гепатита C, разработанного американской фармкомпанией Gilead. Это позволит малайзийским фармкомпаниям производить сравнительно недорогие дженерики софосбувира, они будут доступны только в государственных медучреждениях. Реализацией политики лицензирования займется малайзийский Минздрав, сообщает онлайн-газета Malay Mail Online. По данным издания, в Малайзии проживает около 400 тысяч человек, страдающих гепатитом C. При этом курс лечения брендированным препаратом стоит более $70 тысяч. Возможность принудительного лицензирования дает международный договор «Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности» (TRIPS), позволяющий странам выдавать местным компаниям разрешения на производство дженериков критически важных препаратов до истечения срока оригинальной лицензии. Софосбувир производится компанией Gilead Sciences под торговым наименованием Совальди. Эффективность препарата в излечении гепатита C составляет около 95%. Однако в октябре 2016 года Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) предупредило пациентов о риске реактивации гепатита B при использовании Совальди для лечения пациентов, страдающих одновременно двумя формами гепатита. С предложением ввести механизм принудительного лицензирования лекарств от гепатита к Президенту РФ Владимиру Путину в феврале 2016 года обращался президент компании «Фармасинтез» Викрам Пуния. Летом 2017 года глава ФАС Игорь Артемьев в интервью ТАСС рассказал о том, что принудительное лицензирование лекарств в России может быть введено до конца 2017 года. Источник: Malay Mail Online vademec