Американская Walgreens покупает половину аптек конкурента

Крупнейшая аптечная сеть США Walgreens Boots Alliance заплатит $4,38 млрд за покупку 1 932 розничных точек своего конкурента – третьей по величине аптечной сети Rite Aid. В Walgreens ожидают, что сделка принесет сети более $300 млн дохода ежегодно.

Помимо торговых точек к Walgreens перейдут три дистрибьюторских центра. Переход прав на аптеки Rite Aid, которые преобразуют под бренд Walgreens, начнется в октябре нынешнего года, закрыть сделку планируется весной 2018 года.

В июле 2017 года Walgreens заявила, что приобретет 2 186 аптек конкурента, что на 254 больше финальной цифры. Данная сделка стала компромиссом, так как изначально, в 2015 году, Walgreens планировала полностью купить Rite Aid, однако Федеральная торговая комиссия не одобрила поглощение из-за угрозы монополизации рынка.

Walgreens Boots Alliance – аптечная сеть, созданная в 2014 году путем слияния американской Walgreens и европейской Alliance Boots. Генеральный директор аптечной сети Стефано Пессина занял 69-ю позицию в рейтинге самых богатых предпринимателей мира, его состояние оценивается в $14 млрд. Выручка компании за 2015-2016 отчетный год составила $117,4 млрд.

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