Промежуточные итоги реализации проекта по маркировке лекарств

Пресс-конференция руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко «Промежуточные итоги реализации проекта по маркировке лекарственных средств» от 12.10.2017.

Напомним, что участниками пилотного проекта по маркировке лекарств являются Федеральные органы исполнительной власти (Минздрав, Минпромторг, Минфин, ФНС, ФТС, Росздравнадзор), а так же 34 предприятия-производителя лекарственных средств, среди которых: ОРТАТ, ГЕРОФАРМ, БИОКАД, НПО Петровакс Фарм, Фармстандарт – Уфимский витаминный завод, Астра Зенека Индастриз, Хемофарм, Нижфарм, Гедеон Рихтер Рус и др.

Эксперимент проводится с 1 февраля по 31 декабря 2017 года.



gmpnews