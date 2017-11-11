Санофи представила инновационный препарат для снижения уровня холестерина

Компания Санофи объявила о запуске в России нового лекарственного препарата для снижения уровня холестерина Пралуэнт (алирокумаб) на Национальном конгрессе кардиологов, который прошел с 24 по 27 октября в Санкт-Петербурге.

Лекарственный препарат показан для снижения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП) у взрослых пациентов с первичной гиперхолестеринемией или смешанной дислипидемией. Алирокумаб является биологическим препаратом, представителем нового класса – ингибиторов PCSK9 — пропротеиновой конвертазы субтилизин-кексин типа 9. Пралуэнт был зарегистрирован в России 16 января, 2017 и с июня 2017 г. доступен для российских пациентов.

В России, несмотря на повсеместное внедрение современных методов фармакотерапии и высокотехнологичных методов лечения кардиологических больных, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний продолжает занимать первое место и составляет 55% среди всех причин смерти (по данным на 2014 год). Показатели сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности в нашей стране значительно выше, чем в большинстве стран Европы. При этом основной вклад в сердечно-сосудистую смертность вносят различные проявления атеросклероза, прежде всего ишемическая болезнь сердца.

Уровень ХС-ЛПНП является главным определяющим фактором начала и прогрессирования атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Имеющиеся на сегодняшний день доказательства свидетельствуют о том, что снижение риска сердечно-сосудистых осложнений, таких как сердечно-сосудистая смерть, инфаркт миокарда и ишемический инсульт, имеет прямую зависимость от степени снижения ХС-ЛПНП. Чем эффективнее контроль уровня ХС-ЛПНП на фоне терапии, тем больше сердечно-сосудистых осложнений можно предотвратить.

Международные и российские клинические руководства по ведению пациентов с нарушениями липидного обмена рекомендуют терапию, направленную на снижение ХС-ЛПНП до целевых цифр в зависимости от степени сердечно-сосудистого риска, определенного у больного. При этом наиболее низких целевых уровней ХС-ЛНП необходимо добиваться у пациентов с установленными атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями, именно такие пациенты относятся к категории очень высокого риска развития сердечно-сосудистых осложнений. В то же время в реальной клинической практике далеко не всегда удается добиваться целей липидснижающей терапии у таких пациентов, даже несмотря на применение стандартных пероральных гиполипидемических препаратов в максимальных дозах.

«Гиперхолестеринемия является серьезной проблемой для людей с очень высоким сердечно-сосудистым риском. В России более 80% таких пациентов не достигают целевых показателей уровня ХС-ЛПНП, несмотря на интенсивную терапию статинами, что может привести к повторным сердечно-сосудистым осложнениям. Появление инновационных препаратов для снижения уровня ХС-ЛПНП открывает новые возможности для пациентов с гиперхолестеринемией», отметил д.м.н. Ежов Марат Владиславович, Президент Национального общества по изучению атеросклероза, ведущий научный сотрудник Отдела проблем атеросклероза, НИИ клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦК» МЗ РФ.

Пралуэнт зарегистрирован на основе результатов глобальной клинической программы исследований 3 фазы ODYSSEY, в которых участвовали свыше 2000 исследовательских центров во всем мире и более 23000 пациентов, в том числе более 1300 пациентов было включено в исследования с алирокумабом в России. Большинство пациентов, включенных в исследовательскую программу алирокумаба, это пациенты очень высокого сердечно-сосудистого риска, которые до включение в исследования уже получали терапию статинами в максимально переносимых дозах и не достигали целевых цифр ХС-ЛПНП. При этом было установлено, что добавление алирокумаба в дозе 150 мг каждые 2 недели к терапии статинами в максимально переносимых дозах приводит к дополнительному снижению уровня ХС-ЛНП до 62%, по сравнению с плацебо. Это позволяло достигать и поддерживать целевой уровень ХС-ЛПНП у большинства пациентов. В то же время был продемонстрирован благоприятный профиль безопасности препарата с частотой побочных эффектов, в том числе тех, которые приводили к отмене препарата, сопоставимой с плацебо.

В настоящее время завершается крупнейшее исследование из программы ODYSSEY – ODYSSEY OUTCOMES. В этом исследовании изучается влияние препарата Пралуэнт на показатели сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. Особенностью ODYSSEY OUTCOMES является то, что в него включены пациенты, имеющие один из самых высоких рисков сердечно-сосудистых осложнений – пациенты с недавним (4-52 недели до рандомизации) острым коронарным синдромом. По предварительным данным, полученным в ретроспективном анализе другого исследования – ODYSSEY LONG TERM, терапия алирокумабом сопровождалась статистически значимым снижением частоты крупных сердечно-сосудистых событий (инфаркт, инсульт, смерть от ишемической болезни сердца и нестабильная стенокардия, потребовавшая госпитализации) в сравнении с плацебо.

Другой особенностью исследовательской программы алирокумаба является наличие специальных исследований, проведенных у пациентов с сахарным диабетом. Наличие сахарного диабета у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями является дополнительным фактором, существенно повышающим степень сердечно-сосудистого риска. С другой стороны, дислипидемия у пациентов с сахарным диабетом имеет ряд особенностей, что определяет необходимость более детального изучения эффективности и безопасности новых липидснижающих препаратов в этой важнейшей клинической группе.

Пралуэнт является единственным из одобренных к применению в РФ ингибитором PCSK9, который выпускается в двух дозировках: 75 мг/мл и 150 мг/мл. Это позволяет индивидуально подходить к терапии каждого пациента с учетом цели терапии, исходных значений ХС-ЛПНП и ответа на лечение. При этом в клинических исследованиях 74% пациентов достигали целевых уровней ХС-ЛНП к 8 неделе терапии на фоне применения начальной дозы 75 мг 1 раз в 2 недели.

«Более 50 лет компания Санофи разрабатывает и внедряет инновационные решения, направленные на улучшение стандартов терапии сердечно-сосудистых заболеваний. Появление биотерапевтического лекарственного препарата для снижения холестерина в России – важное событие и для Санофи, и для медицинского сообщества. Пралуэнт открывает новые возможности для пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском и не достигающих целевых показателей уровня холестерина, что позволит значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых осложнений у этой категории пациентов», отметил Вячеслав Бурмистров, медицинский директор Санофи Евразия.

gmpnews