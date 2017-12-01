FDA одобряет первое медицинское приложение для Apple Watch

FDA одобрило устройство, встроенное в браслет часов Apple Inc, которое отслеживает частоту сердечных сокращений (ЧСС) пользователя, выявляет проблемы и подсказывает пользователю, что нужно сделать ЭКГ, сообщает агентство Reuters.

Устройство, производимое компанией AliveCor, объединяет возможность снятия ЭКГ в течение 30 секунд и элемент, в котором используется искусственный интеллект для постоянной оценки связи между сердечной деятельностью и физической активностью.

Когда устройство под названием KardiaBand выявляет рассинхронизацию между ЧСС и физической активностью, оно подсказывает пользователю, что необходимо снять ЭКГ, дотронувшись до браслета. Результаты ЭКГ немедленно появляются на циферблате часов.

Устройство разработано для фиксирования информации, которая может помочь врачам корректировать мерцательную аритмию – наиболее частый вид сердечной аритмии, которая является основной причиной инсульта. Это состояние затрагивает более 30 млн человек во всем мире.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»