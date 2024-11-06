Минздрав предложил продлить особые правила обращения лекарств до 2028 года

Минздрав предложил продлить действие постановлений об особенностях обращения лекарств при дефектуре из-за санкций, а также в случае чрезвычайных ситуаций. Два постановления намерены продлить до 31 декабря 2027 года и еще три — до 1 января 2028 года.
Минздрав предложил внести изменения в некоторые акты правительства, продлив их действие. Документ проходит общественное обсуждение до 15 ноября.
Как следует из пояснительной записки, документ подготовлен в соответствии с поручением зампредседателя правительства Татьяны Голиковой от 22 августа, в рамках повышения устойчивости экономики России в условиях санкций в части медицинской и фармацевтической промышленности.
Авторы документа предлагают продлить до 31 декабря 2027 года действие следующих постановлений:
- № 593 от 05.04.2022 (особенности обращения лекарств в случае дефектуры или риска ее возникновения из-за санкций);
- № 440 от 23.03.2022 (особенности внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный препарат, в случае дефектуры или риска ее возникновения из-за санкций)
До 1 января 2028 года предлагается продлить действие следующих постановлений:
- № 441 от 03.04.2020 (особенности обращения лекарств, которые предназначены для применения в условиях возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также заболеваний, полученных из-за воздействия неблагоприятных химических, биологических и радиационных факторов);
- № 552 от 01.04.2022 (особенности обращения, включая особенности госрегистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры из-за санкций);
- № 430 от 03.04.2020 (особенности обращения медизделий, включая их госрегистрацию).
В проекте постановления также указано, что нормы № 61-ФЗ от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств» и № 323-ФЗ от 21.11.2011«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», которыми устанавливаются полномочия правительства на утверждение указанных особенностей, не содержат ограничений по срокам их действия.
Фото: Артем Косенок
Дина Коблова
pharmvestnik