Препарат на основе технеция снизит стоимость обследования онкологических больных

Ученые НИИ онкологии Томского НИМЦ проводят испытания радиофармпрепарата на основе меченной технецием глюкозы для диагностики рака молочной железы и других видов злокачественных опухолей. Препарат составит конкуренцию методу позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и позволит снизить стоимость обследования онкологических больных.

Метод основан на регистрации избирательного накопления меченной фтором-18 глюкозы в раковых клетках.

«В прошлом году рынок радионуклидов в мире составлял 9,6 млрд долларов, 80 % — это радиофармпрепараты, из них 80% — на основе технеция. Это короткоживущий, недорогой, удобный в использовании и доступный в любой радиоизотопной лаборатории радионуклид, поэтому в своих исследованиях мы делаем акцент именно на технеций», — говорит заместитель директора НИИ онкологии Томского НИМЦ по научной работе и инновационной деятельности Владимир Чернов.

Он подчеркнул, что метод ПЭТ позволяет выявить не только первичный очаг опухоли, но и лимфогенные или гематогенные метастазы. Применение ПЭТ-диагностики изменяет тактику лечения у 25-40 % онкологических больных. Метод активно используется для оценки эффективности лечения лимфом. В частности, ПЭТ позволяет уменьшить количество курсов химиотерапии или своевременно внести коррекцию в схему лечения. Это очень важный аспект применения ПЭТ, поскольку химиопрепараты, используемые для лечения лимфом, к сожалению, оказывают токсическое действие не только на злокачественные клетки, но и на весь организм пациента, на пример, на сердце. Главным недостатком ПЭТ является чрезвычайно высокая цена исследования (от 40 до 70 тыс. руб.), которая обусловлена значительной стоимостью оборудования и расходных материалов.

«Исследование с технецием в 10-20 раз дешевле, — отмечает Владимир Чернов. — Мы совместно с коллегами из Томского политехнического университета разработали простой способ получения радиофармпрепарата на основе меченной технецием глюкозы, который позволит использовать этот препарат во всех онкологических учреждениях России».

Как показали испытания, препарат томских ученых абсолютно нетоксичен, при исследованиях с использованием технеция не возникает осложнений. Препарат выводится почками и накапливается в злокачественных клетках. Кроме того, разработанный радиофармпрепарат в норме не накапливается в головном мозге, поэтому его можно использовать для диагностики злокачественных новообразований этой локализации.

На отборочном туре федеральной программы «УМНИК» аспирант НИИ онкологии Томского НИМЦ Роман Вернадский презентовал радиофармпрепарат на основе меченной технецием глюкозы и занял с этим проектом третье место в конкурсе.

«Фармацевтический вестник»