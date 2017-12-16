Аналитики отмечают тенденцию снижения окупаемости инвестиций в R&D

В отчете, опубликованном аналитической компанией Deloitte, говорится о том, что показатель окупаемости в инвестиции в научно-исследовательскую деятельность среди TOP12 фармацевтических компаний в текущем году составил 3,2% против 10,1% в 2010 г., сообщает FirstWord Pharma. В 2016 г. он равнялся 3,7%.

Эксперты проанализировали данные по компаниям Amgen, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD), Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi и Takeda. Кроме того, они включили в исследование четыре меньшие по размерам биофармацевтические компании: AbbVie, Biogen, Celgene и Gilead Sciences.

По мнению одного из авторов отчета Колина Терри, инвестирование в R&D связано с высокими рисками. Снижение окупаемости, по его мнению, обусловлено разными факторами, в т.ч. ростом конкуренции, завершением срока действия патентов, падением прибыльности, ужесточением регуляторных требований и проблемами ценообразования.

По оценкам экспертов, в 2017 г. разработка и вывод лекарственного препарата на рынок обходилась почти в 2 млрд долл., в 2016 г. – 1,5 млрд долл., в 2010 г. – 1,2 млрд долл.

Между тем, прогнозируемые пиковые объемы продаж препаратов упали с 816 млн долл. в 2010 г. до 495 млн долл. в 2016 г.

По данным отчета, средние по размеру биофармацевтические компании в 2017 г. опережают своих крупных коллег по показателю окупаемости расходов на R&D – 11,9%, что на 9,9% превышает показатель за 2016 г., но ниже показателя за 2014 г. (17,7%).

Эксперты полагают, что фармотрасли вполне по силам установить планку окупаемости инвестиций в R&D на уровне 10%.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»