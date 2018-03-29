Сбербанк требует залоги «Росты» по долгу в 4 млрд рублей

Сбербанк пытается взыскать со структур банкротящегося фармдистрибьютора «Роста» заложенное имущество по долгу, превышающему 4 млрд рублей. Параллельно банк заявил эту же сумму в процесс о банкротстве, став претендентом на статус крупнейшего кредитора.

Банк подал иски в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти к «Аптека Радуга недвижимости» и «Радуге энерго» и в арбитраж Новосибирской области – к «Радуга недвижимость Сибирь». Они приняты к производству, заседания по ним пройдут 23 мая и 17 апреля. Банк заявился с одинаковыми по сумме требованиями – более 4 млрд рублей – и требует взыскать долг и обратить взыскание на заложенное имущество.

Владелец «Аптека Радуга недвижимости» и «Радуги энерго» – Илья Григорьев, пасынок владельца группы «Роста» Давида Паникашвили. Он же руководит всеми тремя компаниями-ответчиками.

Сбербанк подает одинаковые требования к поручителям по выданным кредитам, и с такой же суммой банк заявлен на включение в банкротство, рассказала Vademecum временный управляющий «Росты» Валерия Мерзлова. Что за активы числятся на компаниях-ответчиках, она назвать затруднилась, но предположила, что это недвижимость. В залоге у Сберанка – в частности, доля Григорьева в «Аптека Радуга недвижимости», следует из данных СПАРКа. Этот залог обеспечил две возобновляемые кредитные линии, открытые в 2016 году.

В Сбербанке отказались от комментариев.

Нижегородскому химико-фармацевтическому заводу «Нижфарм» (входит в Stada CIS) удалось обратить взыскание 323,9 млн рублей на часть имущества петербургского завода группы «Роста» – «Радуга продакшн». Сегодня, 26 марта, арбитражный суд удовлетворил иск «Нижфарма», следует из базы суда. Первоначально сумма требований была гораздо больше – 1,6 млрд рублей, но в ходе разбирательства снизилась. В Stada решение не комментируют до публикации мотивировочной части решения.

Группа «Роста» специализируется на дистрибуции лекарственных средств. Выручка АО «Роста» в 2016 году составила около 49 млрд рублей, чистый убыток – 1,4 млрд рублей. Финансовое положение группы пошатнулось после появления на рынке слухов о продаже дистрибьюторского и розничного бизнесов «Росты» группе «36,6». Тогда поставщики подали к «Росте» десятки исков, к концу 2017 года сумма требований к компании превысила 7 млрд рублей. В середине 2017 года «Роста» продала розничный дивизион группе «Эркафарм». В сентябре 2017 года иск о банкротстве АО «Роста» подал Павел Костенко. Собирался это сделать и Сбербанк. В январе 2018 года на предприятии введена процедура наблюдения.

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