Отменена регистрация импортного соматропина

Минздрав отменил регистрацию пяти препаратов. Почти все лекарства производила Polpharma, которую в России представляет «Акрихин».

Минздрав 12 сентября опубликовал решения об отмене действия пяти регистрационных удостоверений (РУ). Прекращение регистрации произошло по инициативе держателей РУ.

Компания Novo Nordisk отозвала РУ на рекомбинантный гормон роста — соматропин, выпускаемый под торговым наименованием «Нордитропин». Это был первый соматропин, зарегистрированный в России в сентябре 2006 года. Отечественный препарат появился в 2009 году.

В ГРЛС есть сведения о нескольких действующих РУ на соматропин от ООО «Профит Фарм» (производится в Китае), ОАО «Фармстандарт-УфаВита» (производится в России), ООО «КонФарм» (производится в Иране), Sandoz (производится в Австрии).

Остальные четыре РУ отменены по заявлению «Акрихина». Речь идет о препаратах, выпускаемых Polpharma, которую в России представляет «Акрихин». Три лекарства не будут поставляться ни «Акрихином», ни Polpharma, а один — диуретик «Диакарб» — останется на рынке. В ГРЛС остались еще два регудостоверения на препараты с таким же торговым наименованием.

Список исключенных из ГРЛС РУ (от 12 сентября 2024 года)

№ Торговое наименование (МНН) Компания — держатель РУ Форма выпуска, дозировка Наличие аналогов Номер РУ 1 Диакарб (ацетазоламид) АО «ХФК «Акрихин» Таблетки, 250 мг Да П N014889/01 от 12.12.2008 г. 2 Метоклопрамид (метоклопрамид) АО «ХФК «Акрихин» Таблетки, 10 мг Да П N013299/01 от 17.11.2008 г. 3 Метоклопрамид (метоклопрамид) АО «ХФК «Акрихин» Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 5 мг/мл Да П N013299/02 от 21.11.2008 г. 4 Нордитропин (соматропин) ООО «Ново Нордиск» Раствор для подкожного введения, 10 мг/1,5 мл Да П N015447/01 от 16.03.2009 г. 5 Олофтадин ЭКО (олопатадин) АО «ХФК «Акрихин» Капли глазные, 1 мг/мл Да ЛП-005423 от 25.03.2019 г. Источник: ГРЛС

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Елена Калиновская

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