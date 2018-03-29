GSK выкупает у Novartis долю в безрецептурном бизнесе

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline выкупила у швейцарской Novartis не принадлежащие ей 36,5% акций совместного предприятия по производству безрецептурной продукции, сообщает Reuters. Сумма сделки – 13 млрд долл. наличными.

Неделей ранее британская компания вышла из переговорного процесса по приобретению безрецептурного бизнеса американской Pfizer, поставив под угрозу потенциальную сделку, сумма которой может составить до 20 млрд долл.

Совместное предприятие с Novartis создано в 2015 г. В его портфеле такие популярные продукты, как зубная паста Sensodyne, болеутоляющее средство Panadol, мазь для лечения мышечной и суставной боли Voltaren и антиникотиновый пластырь Nicotinell.

Как отметила исполнительный директор GSK Эмма Уолмсли, сделка с Novartis позволит компании еще больше укрепить один из ведущих глобальных бизнесов в безрецептурном сегменте.

Завершение сделки запланировано на II квартал 2018 г. после получения необходимых одобрений.

По мнению исполнительного директора Novartis Васанта Нарасимана, сейчас как раз подходящее время для продажи непрофильного бизнеса по привлекательной цене. Вырученные средства будут направлены на достижение органического роста и точечные приобретения.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»