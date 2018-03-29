Минтруд предлагает исключить из квалификационного справочника ряд должностей фармработников

Минтруд России выставил на общественное обсуждение проект ведомственного приказа «О внесении изменений в Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 № 541н».

Предлагается внести следующие изменения:

в разделе II «Должности руководителей» исключить квалификационные характеристики должностей «Директор (заведующий) фармацевтической организации» и «Заведующий аптечным складом»;

в подразделе «Должности специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием» раздела III «Должности специалистов» исключить квалификационную характеристику должности «Провизор».

Исключение из приказа Минздрава № 541н квалификационных характеристик должностей «Директор (заведующий) фармацевтической организации», «Заведующий аптечным складом», «Провизор» — положительная тенденция для всего фармацевтического рынка, отмечает исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина.

Напомним, Национальная фармацевтическая палата долгое время боролась с абсурдной ситуацией на аптечном рынке — согласно действующим нормативным документам, специалисты, имеющие сертификат по специальности «Управление и экономика фармации», не могут работать за первым столом. Аптечные организации регулярно штрафовали за продажу лекарств сотрудниками, занимающими должность директора или заведующего аптекой.

«Фармацевтический вестник»