Арбитражный суд оштрафовал производителя незарегистрированного медицинского кислорода на полмиллиона рублей

Арбитражный суд Ростовской области вынес решение по иску территориального органа Росздравнадзора к ООО «Кислород» о привлечении к ответственности по части 2 статьи 6.33 КоАП «Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств».

В вину компании ставилась поставка в МБУЗ «ЦГБ» города Новошахтинска в 2017 году свыше 530 баллонов незарегистрированного лекарственного средства «медицинский кислород». Суд установил, что ООО «Кислород» имеет лицензию на выпуск лекарственных средств, в которой в перечне работ указано производство, хранение и реализация газов медицинских; газ медицинский сжатый. При этом поставляемый им «медицинский кислород» регистрационростовсного удостоверения Минздрава России не имеет.

Управление Росздравнадзора по Ростовской области просило суд установить штраф ниже минимального размера, предусмотренного санкцией статьи (от 1 млн до 5 млн руб.), либо назначить наказание в виде предупреждения.

Принимая во внимание, что ранее компания к административной ответственности не привлекалась, суд счел допустимым оштрафовать ее на 500 тыс. руб. Решение не вступило в силу.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»