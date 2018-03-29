Миноритарий подал иск к владельцам «Фармстандарта»

Миноритарный акционер ПАО «Фармстандарт» Дмитрий Ламинский требует взыскать 7,3 млн рублей с основного владельца компании – кипрского офшора Augment Investments Limited. На эту сумму, по мнению истца, были недооценены принадлежавшие ему акции во время их принудительного выкупа в 2016 году. Ранее пять миноритариев с аналогичными претензиями добились возмещения убытков в первой инстанции арбитража.

Арбитражный суд Московской области принял исковое заявление Дмитрия Лиманского к основному владельцу «Фармстандарта» Augment Investments Limited 23 марта. Истец требует возместить убытки, причиненные «в результате ненадлежащего определения цены выкупаемых бумаг». Судебное заседание назначено на 28 мая 2018 года.

Компания Augment Investments принадлежит Виктору Харитонину и его партнеру Егору Кулькову. О намерении довести свою долю в «Фармстандарте» до 100% Augment Investments объявила в 2015 году. Тогда Augment выкупила 16,4% акций у Александра Шустера за $136,6 млн. Консолидировав 98%, в конце 2016 года компания приступила к принудительному выкупу акций миноритариев.

В ноябре 2016 года «Фармстандарт» остановил торги акциями на Московской бирже. На 1 ноября одна акция «Фармстандарта» стоила 1,03 тысячи рублей. Выкуп акций миноритариев завершился 12 декабря 2016 года. Каждая акция была выкуплена за 1,05 тысячи рублей – на 10 рублей больше, чем ее оценила привлеченная компания «Эстимейт».

Через месяц два миноритария «Фармстандарта» обратились в суд, после к ним присоединились еще трое. Независимый оценщик сделал вывод, что акция «Фармстандарта» стоила 4,026 тысячи рублей. Суд взыскал с Augment Investments более 542 млн рублей разницы. Компания подала апелляцию, следующее заседание по этому делу назначено на 10 апреля 2018 года.

АО «Фармстандарт» – российская фармацевтическая компания, численность сотрудников – 946 человек. Согласно базе данных СПАРК, выручка компании в 2016 году составила 25,9 млрд рублей, чистая прибыль – 6,6 млрд рублей.

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