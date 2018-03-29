«Нацимбио» поставит препараты крови на 1 млрд рублей

Минздрав провел еще два конкурса на закупку препаратов крови для программы «Семь нозологий». Победителем торгов на общую сумму 1,2 млрд рублей стала «Нацимбио» – дочерняя компания госкорпорации «Ростех».

В обоих случаях компания «Нацимбио» была единственным участником конкурса. Согласно документам на сайте госзакупок, она должна будет поставить лекарственный препарат «Антиингибиторный коагулянтный комплекс лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000 ЕД» не позднее 20 мая 2018 года.

Также на сайте госзакупок открыто еще два конкурса на поставку препаратов крови – на 826,8 млн рублей и 211,3 млн рублей. Сейчас Минздрав РФ принимает заявки, которые рассмотрит 13 и 20 апреля соответственно.

В 2016-2017 годах «Нацимбио» была постановлением правительства назначена единственным поставщиком препаратов крови для «Семи нозологий».

Как сообщили Vademecum в пресс-службе Минздрава, проект распоряжения об определении единственного поставщика лекарственных препаратов, полученных из плазмы крови человека и животных, на 2018 и 2019 год был внесен в Правительство в январе 2018 года.

В Правительстве подтвердили, что документ получен и на данный момент находится «в высокой степени готовности». Какая компания получила этот статус, ведомства уточнить отказались.

В марте Минздрав подвел итоги первых в 2018 году закупок препаратов крови на 2,7 млрд рублей – победителем стала частная компания «Фармимэкс».

Согласно плану-графику закупок Минздрава на 2018 год, предусмотрены закупки препаратов крови на сумму более 3 млрд рублей.

Источник: Госзакупки

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