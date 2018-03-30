Минпромторг представит первый драфт стратегии «Фарма-2030» в апреле

В стратегии «Фарма-2030» разрабатывается несколько новых направлений, призванных вывести развитие отрасли на новый уровень. Об этом заявил директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин, выступая на форуме РБК «Фармацевтика: приоритеты отрасли на рынке».

«Приоритеты стратегии будут выстраиваться в зависимости от задач здравоохранения, – подчеркнул он. – Сегодня мы получаем много предложений от региональных структур, отраслевых ассоциаций, институтов развития. Они будут отражены в программе».

Одной из основных целей стратегии может стать ориентация на экспорт, рассказал представитель Минпромторга. Речь идет в том числе о проведении клинических исследований за рубежом.

Среди других направлений докладчик выделил поддержку разработок российских субстанций, внедрение инноваций, поиск новых мишеней и новых препаратов к ним.

Первый драфт документа будет представлен в конце апреля, сообщил Алексей Алехин.

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»