J&J впервые заработала с продаж одного препарата более 3 млрд долларов за квартал

Johnson & Johnson отчиталась о рекордных квартальных продажах препарата «Дарзалекс» от множественной миеломы. Они превысили 3 млрд долл. Общая выручка выросла на 5,2%, до 22,47 млрд долл., в III квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания прогнозирует рост годовой выручки на 6,3—6,8%.

Johnson & Johnson (J&J) сообщила о рекордных квартальных продажах препарата от множественной миеломы «Дарзалекс» (даратумумаб). Об этом говорится в отчете компании за III квартал 2024 года.

«Дарзалекс» стал первым препаратом в портфеле J&J, объем продаж которого превысил отметку в 3 млрд долл. за один квартал, заявил генеральный директор компании Хоакин Дуато во время телеконференции. По его словам, мировые продажи лекарства выросли более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря «непрерывному увеличению охвата рынка во всех регионах присутствия».

Выручка производителя в III квартале выросла на 5,2% относительно аналогичного периода 2023 года – до 22,47 млрд долл., следует из отчета. При этом чистая прибыль J&J снизилась на 37,5%, составив 2,7 млрд долл.

Сильный рост продаж также показала CAR-T-терапия Carvykti (ciltacabtagene autoleucel). Доходы от ее коммерческой реализации достигли 286 млн долл., что на 87,7% больше, чем в III квартале 2023 года. Общий объем продаж онкологических препаратов J&J с июля по сентябрь этого года — 5,4 млрд долл.

Однако лекарственное средство от бляшечного псориаза «Стелара» (устекинумаб), долгое время сохранявшее статус мирового бестселлера, показало снижение выручки на 6,6%, до 2,7 млрд долл., на фоне появления его биоаналогов в Европе. В США биоаналоги «Стелары» появятся на рынке с 1 января 2025 года — им станет Wezlana, разработанный фармгигантом Amgen.

Кроме того, «Стелара» вошел в список 10 препаратов, цена на которые будет принудительно снижена властями США в соответствии с Законом о снижении инфляции. Как следствие, в 2026 году предвидится еще более резкое падение доходов от ингибитора интерлейкинов-12/-23 в 2026 году.

Чтобы компенсировать финансовые потери от «Стелары», J&J активно продвигает подкожно вводимое лекарство «Тремфея» (гуселькумаб), которое принесло фармкомпании 1 млрд долл. в III квартале. В прошлом месяце препарат получил одобрение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для лечения язвенного колита. Он также разрешен для применения при бляшечном псориазе и псориатическом артрите.

С января по сентябрь 2024 года J&J заработала в общей сложности 66,3 млрд долл. – на 4% больше, чем за первые 9 месяцев предыдущего года. Компания прогнозирует выручку за 2024 год в размере от 89,4 млрд до 89,8 млрд долл., что предполагает рост показателя на 6,3—6,8% в годовом исчислении.

Фото: jnj.com

Владимир Заболотских

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