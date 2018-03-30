Лента · В мире 173 Teva не должна выплачивать штраф в патентном споре с GSK

Компания GlaxoSmithKline (GSK) не смогла представить достаточно доказательств вины ответчика в патентном споре с Teva по поводу дженерика препарата Coreg, сообщает FiercePharma со ссылкой на последнее решение судебной инстанции. В прошлом году спор закончился присуждением производителю дженериков Teva штрафа в размере 235 млн долл. в связи с тем, что, по утверждению истца, представители компании убеждали врачей выписывать дженерик по показаниям, находящимся под патентной защитой.

Теперь судья Леонард П. Старк постановил, что суду не следовало принимать решения о том, что представители Teva склоняли врачей к нарушению патента GSK.

Препарат Coreg компании GSK был одобрен в США в 1995 г. и, в конечном итоге, был зарегистрирован для лечения гипертензии, дисфункции левого желудочка после сердечного приступа и застойной сердечной недостаточности (ЗСН). По словам судьи Старка, несмотря на то, что применение препарата было одобрено по трем показаниям, GSK продвигала Coreg в США только для лечения ЗСН.

Спустя много лет был одобрен дженерик Coreg от компании Teva, но в спектр его показаний к применению не была включена ЗСН из-за все еще действовавшнего патента на оригинальный препарат. Такое заключение судьи было распространено в минувшую среду.

В 2011 г. FDA рекомендовало компании Teva пересмотреть инструкцию по применению, и в обновленную версию инструкции дженерика были включены все три показания, по которым был одобрен оригинальный препарат, хотя патентная защита на применение препарата GSK для лечения ЗСН действовала вплоть до 2015 г.

GSK подала судебный иск против Teva за нарушение патента и в прошлом году выиграла суд: было вынесено судебное решение, принуждающее Teva к выплате вышеуказанного штрафа. Однако решением судьи в минувшую среду предыдущее постановление суда было отменено из-за недостаточности доказательств.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»