Walmart может приобрести медицинского страховщика

Американская сеть розничной и оптовой торговли Walmart изучает возможность покупки медицинской страховой компании Humana. Сделка оценивается в $37 млрд. На фоне этой новости акции страховщика выросли на 10,7%. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета The Wall Street Journal. Благодаря сделке в Walmart рассчитывают получить дополнительно $50 млрд выручки в год к более чем $500 млрд. А также сэкономить на медицинском страховании 1,5 млн своих сотрудников: сейчас корпорация тратит на эти цели $15 млрд в год, а наличие в портфеле страховщика позволит снизить расходы как минимум на $750 млн. К закрытию торгов в четверг, 29 марта, акции Humana выросли на 10,7% – c $268 до $297. Ожидается, что расходы на медицинское страхование в США в 2018 году вырастут на 5%. Поэтому многие компании задумываются о вариантах оптимизации этих затрат. Например, Amazon в партнерстве с JPM и Berkshire намерен создать совместный проект в сфере медицины. Планы Walmart по покупке Humana в таком случае могут рассматриваться как реакция на усиление конкуренции с Amazon, считают аналитики. Источник: The Wall Street Journal