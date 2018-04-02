Лента · В России 1137 Компанию «Самсон-Фарма» покупает физическое лицо

Согласно сообщению Федеральной антимонопольной службы, 27 марта 2018 г. в ведомство поступило ходатайство от гражданина РФ о покупке 100% долей в ООО «Самсон-Фарма».

Как говорится на сайте ФАС, в рамках рассмотрения ходатайства заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки.

Срок рассмотрения ходатайства составляет тридцать дней с даты получения ходатайства.

«ФВ» писал, что компания «Эркафарм» планирует объединиться с московской сетью «Самсон-Фарма». Источник в этой сети рассказал, что об этом было объявлено заведующим аптеками 19 марта 2018 г.

Владелец ООО «Самосон-Фарма» Самсон Согоян отказался комментировать факт сделки.

Стоит отметить, что в сообщении ФАС говорится об ООО «Сансон-Фарма». Однако это, скорее всего, техническая ошибка. Согласно базе СПАРК, по адресу: г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 80 стр. 1 пом. 1Б, указанному в ходатайстве, зарегистрировано только ООО «Самсон-Фарма».

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»