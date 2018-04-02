Ограничения на закупку иностранных стентов и катетеров продлят до 2020 года

Минпромторг намерен на два года — до 1 июля 2020 года — продлить срок действия постановления, согласно которому российские производители стентов и катетеров получили при госзакупках преимущество перед иностранными компаниями.

Соответствующие поправки опубликованы на федеральном портале нормативных правовых актов, их общественное обсуждение продлится до 16 апреля.

Постановление №1469 регулирует закупки государственными заказчиками изделий для лечения стенокардии и инфаркта миокарда: стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство и других. Иностранная продукция снимается с конкурса при наличии хотя бы одной заявки от отечественного производителя. Сейчас срок действия постановления определен до 1 июля 2018 года.

Летом 2017 года Минпромторг опубликовал первоначальную версию постановления №1469, согласно которой компания «Стентекс» получала право с 2017 по 2024 год поставлять 90% стентов и катетеров в 248 клиник по всей стране. Доминирующее положение «Стентекса» возмутило остальных участников рынка, и в августе постановление было возвращено в правительство. В сентябре после профильного совещания у вице-премьера Аркадия Дворковича проект был пересмотрен: в итоге из него исчезли преференции для «Стентекса», а преимущество перед иностранными стентами и катетерами на рынке госзаказа получили все отечественные компании, что и было закреплено в итоговой редакции нормативного акта в декабре 2017 года.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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