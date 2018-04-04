В США запатентована технология на основе наночастиц для повышения биодоступности

Технология доставки препаратов на основе наночастиц, позволяющая доставлять препараты в кровоток и клетки, способна повышать биодоступность и снижать нежелательное воздействие каннабиоидов и биопрепаратов, сообщает In-Pharma Technologist со ссылкой на компанию NanoSphere Health Sciences.

На прошлой неделе Бюро по патентам и товарным знакам США выдало компании NanoSphere Health Sciences патент № 9,925.149 на методы создания и производства системы наносферной доставки препаратов.

В технологии используются жидкостные вязкоупругие структуры на основе наночастиц для создания нанокапсул и быстрой и эффективной транспортировки фармпрепаратов, каннабиоидов и биопрепаратов.

В компании сообщили, что технология, в основе которой лежит внешняя мембрана, состоящая из одного слоя эссенциальных фосфолипидов, и внутреннее жидкое ядро, образуемое липидами, повышает безопасность и биодоступность ‘наноинкапсулированных’ препаратов и уменьшает вероятность нежелательных явлений, поскольку обеспечивается доставка точных доз ‘умных’ наночастиц в клетки-мишени.

Что касается цены, то, по информации разработчиков, созданный на основе данной технологии трансдермальный препарат для доставки наносыворотки может считаться конкурентоспособным при розничной цене 1,5 долл. за дозу.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»