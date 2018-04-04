«Об осуществлении бюджетных инвестиций в объект капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение производства для выпуска новых лекарственных форм социально значимых препаратов, ФГУП «Государственный завод медицинских препаратов»» Pfizer передаст портфель CAR-T-препаратов компании Allogene » Procter & Gamble претендует на безрецептурный бизнес Pfizer Pfizer ведет переговоры с Procter & Gamble о продаже своего безрецептурного подразделения, сообщает CNBC со ссылкой на информированные источники. Другие потенциальные претенденты, включая GlaxoSmithKline, Reckitt Benckiser Group и Johnson & Johnson вышли из переговорного процесса. Procter & Gamble готова заплатить 15 млрд долл., в то время как Pfizer рассчитывает на 20 млрд долл. По словам источников, компании пока далеки от согласия по сумме сделки. Источники также сообщают, что Pfizer рассматривает и другие альтернативные возможности для своего безрецептурного бизнеса, в т.ч. создание совместного предприятия с другими фармкомпаниями. Окончательное решение ожидается к концу апреля. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»