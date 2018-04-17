10 фактов безопасности пациентов

По мнению экспертов ВОЗ, шанс пострадать во время получения медицинской помощи имеет каждый трехсотый пациент*. По этой причине в последние годы уделяется большое внимание мониторингу и анализу негативных последствий, вызванных лечением или применением лекарственных средств и медицинских технологий. В новой публикации ВОЗ обозначены 10 основных фактов неблагоприятного исхода лечения.

Факт 1. Причинение вреда пациенту во время лечения занимает 14-е место среди причин заболеваемости и смертности во всем мире.

По имеющимся оценкам, число госпитализаций в мире достигает 421 млн в год. При этом примерно в 42,7 млн случаев у пациентов наблюдаются побочные эффекты лечения.

Факт 2. В развитых странах здоровью каждого десятого пациента наносится вред в период его пребывания в больнице.

Этот вред вызван целым рядом ошибок или побочных эффектов, причем половину из них можно было бы предотвратить. В странах с низким и средним уровнями доходов ситуация еще сложнее: частота случаев нанесения вреда пациенту составляет около 8%, из которых 83% могли быть предупреждены, а 30% привели к смертельному исходу.

Факт 3. Небезопасное применение лекарственных средств причиняет вред здоровью миллионов людей и наносит финансовый ущерб, измеряемый миллиардами долларов в год.

Небезопасная практика приема лекарств и лекарственные ошибки являются главной причиной предотвратимых случаев причинения вреда. Ошибки могут происходить в результате неэффективности медикаментозной терапии и/или под влиянием человеческого фактора — усталости сотрудников, плохих условий труда, нарушений рабочего процесса и т.д. Все это отрицательно влияет на назначение и контроль лекарственных средств во врачебной практике.

Факт 4. Значительная часть средств на нужды здравоохранения расходуется на устранение побочных эффектов лечения.

Полученные данные показывают, что 15% общего объема средств, расходуемых на работу медицинских стационаров в странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), связаны с побочными эффектами и их последствиями.

Факт 5. Инвестиции, направленные на сокращение числа инцидентов, касающихся безопасности пациентов, могут обеспечить значительную экономию финансовых средств и улучшение результатов лечения.

Только в США целенаправленные меры по повышению уровня безопасности позволили сэкономить примерно 28 млрд долл. в больницах системы Medicare за период с 2010 по 2015 г.

Факт 6. На каждые 100 госпитализированных пациентов приходится 14 случаев внутрибольничных инфекций.

В странах Европейского союза ежегодно регистрируется около 3,2 млн случаев внутрибольничных инфекций, а 37 тыс. пациентов погибают от их прямых последствий. Простые меры профилактики инфекций, в частности надлежащая гигиена рук, могут снизить частоту внутрибольничных инфекций более чем на 50%.

Факт 7. Более миллиона пациентов погибают ежегодно от послеоперационных осложнений.

Показатели заболеваемости и смертности, связанные с хирургическими операциями, остаются высокими во всем мире. Не менее 7 млн человек в год становятся инвалидами в результате послеоперационных осложнений, а более 1 млн погибают.

Факт 8. Неправильный или поздний диагноз приводит к отрицательным последствиям на всех этапах оказания медицинской помощи и наносит вред недопустимо большому числу пациентов.

Проведенные в США исследования показали, что не менее 5% взрослых пациентов ежегодно становятся жертвами диагностической ошибки в поликлинических учреждениях, в 10% случаев это приводит к смерти больного.

Факт 9. Использование радиационного излучения повышает эффективность медицинской помощи и в то же время создает угрозу для здоровья и безопасности людей.

Во всем мире ежегодно проводится более 3,6 млрд рентгенологических исследований, более 37 млн процедур ядерной медицины и 7,5 млн процедур радиотерапии. Неправильное применение радиационного излучения может создавать опасность как для пациентов, так и для работников здравоохранения.

Факт 10. До половины всех случаев медицинских ошибок в системе первичной помощи приходится на долю административных просчетов.

Частота медицинских ошибок в системе первичной помощи составляет от 5 до 80 на 100 тыс. обращений. Наиболее распространенными являются административные ошибки, связанные с системами и процессами предоставления помощи.

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* Подготовлено по материалам ВОЗ: http://www.who.int/features/factfiles/patient_safety/ru/.

Антонина Матвиенко

«Фармацевтический вестник»