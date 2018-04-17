В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы лекарств на телевидении

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, дополняющий ФЗ «О рекламе» пунктом о запрете рекламы лекарств «в телепередачах и телепрограммах».

Авторы законопроекта – глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, его первый заместитель Игорь Каграманян и первый зампредседателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.

Рекламодатель подменяет собой медицинского работника, чем «стимулирует самолечение». Не учитываются при этом индивидуальные особенности здоровья, наличие показаний и противопоказаний к применению, указывают авторы законопроекта.

Действующее законодательство запрещает рекламу рецептурных лекарств и медизделий, для использования которых нужна специальная подготовка, а также разрешенных наркотических и психотропных препаратов. Но допускает их рекламу в местах проведения медицинских и фармацевтических выставок, семинаров и подобных мероприятий. Авторы законопроекта опасаются, что запрет таким образом может быть обойден телетрансляцией с таких мероприятий. Нет в законе «О рекламе» и запрета на рекламу незарегистрированных препаратов, отмечается в пояснительной записке.

Инициатива не нова. В 2013 году то же предлагал депутат Антон Беляков, законопроект был отклонен, а в 2015 году пакет поправок подготовил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Его обсуждение ни к чему не привело.

В январе 2018 году рекламу лекарств на ТВ и радио предложили запретить депутаты ЛДПР.

Источник: Госдума

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