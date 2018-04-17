Bayer продаст акции, чтобы купить Monsanto

Cингапурская инвестиционная компания Temasek купит 3,6% (около 31 млн) акций немецкой фармкомпании Bayer. Сумма сделки составит $3,7 млрд. Вырученные средства Bayer направит на покупку американского производителя семян Monsanto.

Доля Temasek в Bayer в результате сделки достигнет 4%.

Bayer планирует купить Monsanto летом 2018 года за $66 млрд с учетом долгов, образовав крупную компанию по производству гербицидов и генетически модифицированных семян. Для завершения сделки компаниям требуется выполнить условия регуляторов стран, в которых они работают.

Европейская комиссия согласовала сделку, но поставила Bayer и Monsanto условие продать некоторые их подразделения во избежание монополизации рынков. ФАС потребовала от Bayer поделиться технологиями в области селекции семян и базами данных для цифрового земледелия с российскими компаниями. Компания подала на ФАС в суд, следующее заседание по делу назначено на 14 мая 2018 года. Однако возможно, что спор будет урегулирован мирным путем.

Bayer – немецкая фармкомпания, занимается производством лекарственных и ветеринарных препаратов, сельскохозяйственных химикатов и биотехнологических продуктов. Выручка Bayer Group, согласно отчету компании, в 2017 году составила 35 млрд евро, а прибыль – 7,3 млрд евро.

Источник: Bayer

vademec