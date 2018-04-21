В Петербурге открылась промышленная прачечная для фармкомпаний

«Линдстрем» открыл в Пушкинском районе Петербурга первую промышленную прачечную для фармацевтических компаний. Об этом АБН сообщили в компании.

В прачечных для «чистых» помещений стирка спецодежды для сотрудников фармацевтических компаний производится в помещении, в котором присутствие частиц и микроорганизмов в воздухе минимально. Особое внимание уделяют температуре, давлению и уровню влажности в пространстве.

Инвестиции в открытие прачечной составили 500 тыс. евро. Мощность существующей линии рассчитана на очистку 34 тыс. единиц спецодежды в месяц. Поначалу загрузка составит 30% от всей мощности, говорят в компании, однако в дальнейшем «Линдстрем» рассчитывает на загрузку до 90%. В течение трех лет компания планирует расширить сеть таких прачечных на Урал и Поволжье.

Вице-президент «Линдстрем» в России Николай Стотыка сказал:

«До сегодняшнего дня фармацевтический бизнес в Петербурге был вынужден вкладывать большие средства в технологическую одежу для персонала, закупая либо одноразовую рабочую форму, либо обустраивая собственные прачечные на территории производства». По его словам, предприятие «Линдстрем» поможет фармкомпаниям оптимизировать бизнес-процессы.

gmpnews