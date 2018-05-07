Teva оспаривает патент «Отисифарма» на Пенталгин

ООО «Актавис» – подразделение израильской Teva – в Суде по интеллектуальным правам (СИП) пытается оспорить действие в России евразийского патента на Пенталгин. Этот обезболивающий препарат из портфеля российской компании «Отисифарм» продается на сумму свыше 5 млрд рублей в год. У Teva есть зарегистрированный в России аналогичный препарат Спазмалгон эффект с теми же действующими веществами, что и у Пенталгина.

ООО «Актавис» подало возражение в Палату по патентным спорам Роспатента еще в мае 2017 года, но в январе 2018 года возражение не удовлетворили. Компания сочла отказ незаконным и оспорила его в СИП. 3 мая иск принят к производству, следующее заседание назначено на 4 июня.

Держатель патента «Афофарм» (структура «Отисифарма») запатентовал сочетание в таблетках парацетамола, напроксена, кофеина, дротаверина и фенирамина. Действующие вещества изобретения и их концентрация в одной дозе, приведенные в формуле изобретения патента, совпадают с бестселлером «Отисифарма» – Пенталгином.

По данным DSM Group, Пенталгин по итогам 2017 года стал 12-м из списка самых продаваемых в аптеках препаратов, в 2017 году его продали на 5,1 млрд рублей – на 16,5% больше, чем годом ранее (правда, препарат продается не только в форме таблеток, но и в форме геля, а в патенте речь идет о препарате для перорального приема).

В своем возражении в Роспатенте «Актавис» настаивала, что изобретение, владельцем которого выступает «Афофарм», не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень». Новизны нет, по мнению истца, потому что «Отисифарм» зарегистрировал Пенталгин в 2010 году, то есть раньше, чем подал заявку на патент. В Роспатенте указали, что у компании по закону есть шесть месяцев после раскрытия информации об изобретении, чтобы запатентовать его, и она уложилась в этот срок.

«Актавис» также обращает внимание на то, что в патенте отмечен фенирамин как компонент, который должен усиливать действие анальгетических, жаропонижающих и противовоспалительных веществ, но такой его эффект в патенте не доказан. Однако в Роспатенте и с этим не согласились: по мнению ведомства, сравнение с аналогами показало, что терапевтический эффект в композиции с фенирамином выше, чем без него.

Анальгетики, разработанные «Актавис» и продающиеся на территории России, – Спазмалгон, Седальгин плюс, Седальгин-Нео. Седальгин-Нео содержит парацетамол, но в сочетании с метамизолом натрия, кодеином, кофеином и фенобарбиталом. Однако в июне 2016 года болгарская «Балканфарма» («дочка» «Актавис») зарегистрировала в России новый препарат Спазмалгон эффект. Действующие вещества в нем такие же, как в Пенталгине.

В Teva не стали комментировать дело. В «Отисифарме» на запрос Vademecum также не ответили.

ООО «Актавис» – бывшее российское подразделение компании Actavis, которое в 2016 году купила израильская Teva. Выручка ООО «Актавис» в 2016 году составила 6,7 млрд рублей, убыток – 627,2 млн рублей.

«Афофармом» владеет «Отисифарм» – компания, принадлежащая акционерам «Фармстандарта».

Источник: Суд по интеллектуальным правам

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