«Ростеху» выделят 350 млн рублей на разработку противогриппозных вакцин

Министерство финансов РФ разработало проект поправок в ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Ведомство предлагает добавить 350 млн рублей на развитие фармацевтической промышленности. Получателем этих средств выступит госкорпорация «Ростех».

В ведомстве полагают, что деньги следует направить на проект производства противогриппозных вакцин, которым занимается «Ростех».

Входящая в госкорпорацию «Нацимбио» в конце апреля 2018 года получила статус единственного поставщика иммунобиологических препаратов для Национального календаря прививок на 2018-2019 годы.

Обладая аналогичным статусом в 2015–2017 годах, компания поставила по госзаказу 260 млн доз вакцин, из которых больше половины пришлось на вакцины от гриппа.

Производством противогриппозных вакцин занимается биофармацевтическая компания «Форт», входящая в холдинг «Нацимбио».

Не исключено также, что субсидии касаются производства живой вакцины входящему в «Нацимбио» «Микрогену», акции которого сейчас передаются «Ростеху». В 2017 году «Микроген» обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с письмом, в котором заявил о необходимости вернуть живую вакцину от гриппа в Национальный календарь прививок, иначе производство может закрыться из-за упавших объемов госзаказа. Мантуров обратился в Минздрав, а тот поддержал предложение выделить «Микрогену» субсидии на покрытие части затрат на клинические исследования живой вакцины и совершенствование действующего производства.

В «Ростехе» пока не ответили на запрос Vademecum.

Добавить финансирование этого направления в Минфине предлагают, урезав обеспечение других программ. Например, программу развития космической деятельности, которой занимается «Роскосмос», лишат 229 млн рублей, атомного энергопромышленного комплекса («Росатом») – на 3,8 млрд рублей и транспортной системы («Российские автомобильные дороги») – на 465 млн рублей.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных актов

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