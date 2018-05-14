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Россия обдумывает возможность продления переходного периода для обращения медизделий в рамках ЕАЭС

На рынке ЕАЭС сложилась уникальная ситуация: он вроде есть, но его как бы нет. Компании могут подавать заявления на регистрацию по правилам союза, но сам процесс регистрации пока невозможен. Причина известна — неготовность информационной системы. Не сказать, чтобы бизнес сильно переживал по этому поводу — годом раньше, годом позже — можно и подождать. Проблема иная: сроки переходных периодов, обозначенные в основном пуле документов первого уровня, поджимают. И если несколько лет назад они казались вполне комфортными, то сейчас государства — члены союза начинают волноваться. Первой страной, которая высказала сомнения в том, что компаниям хватит времени перейти на новые требования, оказалась Россия.

«Фармацевтический вестник»

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Май 14, 2018 | Просмотров: 25