Novartis прекращает научные исследования в области разработки антибактериальных и антивирусных препаратов

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG закроет исследовательский центр в г. Эмеривилль (Калифорния), специализирующийся на разработке антибактериальных и антивирусных препаратов, сообщает Bloomberg. Без работы останутся около 140 сотрудников.

В настоящее время Novartis ищет партнеров, которым компания может лицензировать свои исследовательские проекты в этой области.

Исполнительный директор Novartis Вас Нарасиман, возглавивший компанию в феврале текущего года, взял курс на оптимизацию R&D деятельности компании. Он намерен сосредоточить усилия на трех направлениях: генная терапия онкозаболеваний, неврологические заболевания и офтальмология.

По данным отчета некоммерческой организации Access to Medicine Foundation, в настоящее время в портфеле Novartis 32 исследовательских проекта по разработке антибактериальных и антивирусных препаратов.

Novartis не единственная компания, отказавшая от разработки антибактериальных и антивирусных ЛП. В 2016 г. AstraZeneca Plc продала Pfizer свое подразделение по разработке и производству синтетических антибиотиков. Allergan также планирует продажу бизнеса по производству антиинфекционных препаратов.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»