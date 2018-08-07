Николай Борисоглебский освободил кресло генерального директора «Сантэнс Логистик Груп»

Как стало известно «ФВ», Николай Борисоглебский покинул кресло генерального директора ООО «Сантэнс Логистик Груп». Этот пост он занимал с конца декабря 2016 г.

Согласно информации «ФВ», кадровые перестановки произошли еще в конце мая 2018 г. Тогда новым руководителем с 1 июня 2018 г. был назначен Андрей Осипов, ранее занимавший должность директора по развитию бизнеса группы компаний «Сантэнс Сервис».

Г-н Борисоглебский пришел в «Сантэнс» в октябре 2016 г. на должность заместителя генерального директора, а в конце 2016 г. получил новое назначение, заняв кресло генерального директора.

Николай Борисоглебский работает в фармацевтической отрасли более 17 лет. В течение 11 лет он возглавлял российскую компанию «ПИК-ФАРМА».

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»