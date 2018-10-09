Минздрав опроверг информацию о намерении запрещать рекламу противомикробных препаратов

Реализация стратегии предупреждения антибиотикорезистентности не предусматривает полный запрет рекламы противомикробных препаратов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

«Проект плана мероприятий по реализации стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года… не содержит пунктов о запрете рекламы противомикробных препаратов», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее появилась информация, что для запрета любой рекламы противомикробных препаратов, в том числе леденцов от боли в горле, Минздрав предлагает внести изменения в ст. 7 (товары, реклама которых не допускается) федерального закона «О рекламе». Сейчас эта статья запрещает рекламу табака, наркотических средств, в том числе для медицинского применения, взрывчатых веществ, за исключением пиротехники, продажи органов человека, абортов и т.д.

Сергей Рякин

pharmvestnik