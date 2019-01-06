Елена Бойко назначена заместителем министра здравоохранения РФ

Елена Бойко назначена на пост заместителя министра здравоохранения РФ. Распоряжение от 30 декабря 2018 года № 3029-р подписал Дмитрий Медведев.

Ранее Елена Бойко занимала пост директора Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава РФ, логично предположить, что именно она и будет курировать создание «цифровой инфраструктуры» в здравоохранении на новой должности.

Елена Бойко закончила Новосибирский государственный технический университет. В 2005 году прошла профессиональную переподготовку по Федеральной программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, в 2011 году обучалась по программе MBA в школе менеджмента (Бельгия).

С 2006 года по ноябрь 2012 года работала руководителем отдела бизнес-сопровождения в ГК «ЦФТ — Центр финансовых технологий», ЗАО «Золотая корона». В ноябре 2012 года перешла в Министерство связи и массовых коммуникаций РФ на должность заместителя директора департамента государственной политики в области информатизации органов власти. В зоне ответственности Бойко было развитие медицинских сервисов на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

В августе 2014 года перешла в Минздрав России, где и возглавила департамент информационных технологий, который занимается информатизацией здравоохранения.

gmpnews