RNC Pharma: ввозная стоимость фармсубстанций растет на фоне сокращения натуральных объемов поставок

По итогам первых 2-х месяцев текущего года в Россию было ввезено активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на сумму 18,9 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение, с НДС), отмечают аналитики RNC Pharma. За минувший год рублевая динамика поставок достигла +26%. Натуральные темпы роста по итогам периода находятся в заметном минусе -7,5%. Всего с начала года в нашу страну было импортировано 1,6 тыс. тонн АФИ.

Начало текущего года пока фактически повторяет тенденции, которые были характерны для российского рынка АФИ в 2018 г. – значительное подорожание сырья на фоне сокращения натуральных объемов спроса. По сопоставимым позициям АФИ, которые импортировались и в январе-феврале 2019 г. и в периоде сравнения, средние цены выросли на 24%, фактически полностью обеспечивая динамику поставок. Ассортимент поставок, впрочем, тоже развивался – за первые месяцы 2019 г. в РФ было ввезено на 35 наименований АФИ больше, чем годом ранее.

С января по февраль текущего года список корпораций, поставляющих фармакопейное сырье на отечественный рынок, пополнился пятью компаниями и насчитывал 285 позиций. Что же до технических субстанций, то тут картина обратная : количество поставщиков в анализируемом периоде сократилось на 9, ввоз сырья осуществляли всего 28 корпораций. В отношении первых среди новичков в TOP-15 корпораций, лидирующих по денежному объему импорта, аналитики отмечают японскую «Шионоги». Компания впервые начала поставлять субстанцию долутегравир натрия на российский рынок в ноябре 2018 г. для производства противовирусного (ВИЧ) средства – «Тивикай» компании «ВииВ Хелскер» (ViiV Healthcare). Значительные объемы поставок также приходятся на компанию «Байер» (Bayer) , в январе-феврале 2019 г. она поставляла только одно наименование АФИ – йопромид, производство полного цикла препарата «Ультравист» стартовало на российском предприятии «Полисан» в декабре 2018 г.

Среди поставщиков технического сырья тоже присутствуют новички, здесь больший вклад в общую динамику внесла китайская «Ливзон Синтфарм» (Livzon Syntpharm), которая также ввозила в нашу страну всего один АФИ – цефтриаксона натриевую соль. Импортером субстанции выступал курганский «Синтез» для производства антибиотика «Цефтриаксон».

pharmvestnik