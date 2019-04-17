Московское УФАС обнаружило признаки сговора на 44 торгах на поставку лекарств

Московское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Фармамир» и ООО «Фармлидер» по признакам картельного сговора на 44 электронных аукционах. Общая начальная максимальная цена по всем контрактам – 33,4 млн руб.

В течение двух лет компании принимали участие в торгах по поставке лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, витаминов и жизненно важных лекарств. Среди заказчиков больницы и научно-клинические центры Московской области, Москвы, Калуги, Башкортостана и Волгограда, а также поликлиника МЧС России и военные госпитали столицы.

По итогам торгов ООО «Фармамир» победило в 21 аукционе на общую сумму 15,5 млн руб. ООО «Фармлидер» заключило остальные 23 контракта на 17,4 млн руб. Снижения по всем торгам варьировались от 1 до 3%.

Также антимонопольный орган установил, что ответчики в ходе торгов использовали единые информационно-технические инфраструктуры, подали по несколько ценовых предложений и отказались от дальнейшей конкурентной борьбы друг с другом.

Ответственность за заключение антиконкурентного соглашения предусмотрена ч.2 ст. 14.32 КоАП и влечет наложение административного штрафа в размере до 50% от начальной стоимости торгов для юридических лиц и до 50 тыс. руб. для руководителей организаций.

В этом месяце это уже третий сговор, раскрытый Московским УФАС. Как сообщал «ФВ», ранее ведомство сообщило о раскрытии двух картельных сговоров при закупках медицинскими учреждениями тестов для выявления наркотических веществ и расходных медицинских материалов.

Источник: пресс-служба УФАС по Москве

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