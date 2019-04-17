В Северной Осетии торговая фармкомпания скрыла от налогообложения 6 млн рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО – Алания завели уголовное дело в отношении директора фирмы, занимающейся оптовой фармацевтической деятельностью. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму около 6 млн руб. (ч. 1 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, руководитель организации не стал подавать в I квартале 2011 г. декларацию по налогу на добавленную стоимость, чтобы получить максимальную прибыль.

С предприимчивого директора взяли подписку о невыезде (действующий уголовно-процессуальный закон устанавливает прямой запрет на заключение под стражу лиц, обвиняемых по статье 199 УК РФ).

Несмотря на кажущуюся серьезность преступления, обвиняемому, скорее всего, удастся избежать уголовной ответственности. Дело в том, что ч.1 ст. 199 УК РФ относится к преступлениям небольшой тяжести, а в соответствии с ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года. В данном случае прошло восемь лет, так что мужчина вполне может отделаться легким испугом.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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