TOP50 фармкомпаний по объему продаж рецептурных препаратов в 2018 г.

Все течет, все изменяется. Произошли изменения и в рейтинге крупнейших пятидесяти фармпроизводителей по продажам рецептурных ЛП (табл.). Как и в прошлогоднем рейтинге, первая пятерка осталась неизменной, только некоторые компании поменялись местами, пишет Pharmaceutical Executive. Первое место по традиции занимает Pfizer («Пфайзер») с объемом продаж 45,30 млрд долл. Roche («Рош») и Novartis («Новартис) поменялись местами с показателями 44,55 млрд долл. и 43,48 млрд долл. соответственно. На 4-м месте в прошедшем году оказалась Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон») c 38,81 млрд долл., оттеснив Merck & Co. («Мерк энд Ко.», за пределами США и Канады – MSD) на пятое место — 37,35 млрд долл. Замыкает первую десятку Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») с показателем 21,68 млрд долл. В рейтинге за 2017 г. на этой позиции располагалась Amgen («Амджен»). Во второй десятке лидирует Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб») c 21,58 млрд долл., опередив AstraZeneca («АстраЗенека») c 20,67 млрд долл., занимавшую 11 место в 2017 г. Замыкает TOP20 Allergan («Аллерган») — 14,70 млрд долл. Занимавшая эту позицию Takeda («Такеда») переместилась 16-ю строчку (17,43 млрд долл.). В середине рейтинга Teva («Тева») переместилась с 14-го места на 21-е с показателем 13,12 млрд долл. Значительные изменения произошли в конце рейтинга. Появилось достаточно много новичков, в т.ч. Ipsen, Sino Pharmaceutical, Vertex Pharmaceuticals и Jiangsu Hengrui Medicine. Покинули рейтинг компании Lupin, Ono Pharmaceutical и др. На последнем месте без изменений – Ferring Pharmaceuticals (2,46 млрд долл.). Также претерпели изменения и наименования самых продаваемых препаратов компаний-участниц рейтинга. TOP50 фармкомпаний по глобальному объему продаж рецептурных ЛП в 2018 г. Рейтинг Компания/ штаб-квартира Объем продаж, млрд долл. Расходы на R&D, млрд долл. Наиболее продаваемые ЛП Объем продаж, млрд долл. 1 Pfizer Нью-Йорк, США 45,30 7,96 Prevnar 13 Lyrica Ibrance 5,80 4,97 4,12 2 Roche Базель, Швейцария 44,55 9,80 Herceptin Avastin Rituxan 7,14 7,00 6,90 3 Novartis Базель, Швейцария 43,48 8,15 Gilenya Cosentyx Lucentis 3,34 2,83 2,05 4 Johnson & Johnson Нью-Брансуик, США 38,81 8,45 Stelara Remicade Zytiga 5,16 4,89 3,50 5 Merck & Co. Кенилуорт, США 37,35 7,91 Keytruda Januvia Gardasil 5,16 3,69 3,15 6 Sanofi Париж, Франция 35,12 6,23 Lantus Pentacel Fluzone 4,21 2,07 2,02 7 AbbVie Чикаго, США 32,07 5,04 Humira Mavyret Imbruvica 19,94 3,44 2,97 8 GlaxoSmithKline Брентфорд, Великобритания 30,64 4,99 Triumeq Advair Tivicay 3,53 3,23 2,19 9 Amgen Таузенд-Оукс, США 22,53 3,66 Enbrel Neulasta Prolia 5,01 4,47 2,30 10 Gilead Sciences Фостер-Сити, США 21,68 3,90 Genvoya Truvada Epclusa 4,62 3,00 1,97 11 Bristol-Myers Squibb Нью-Йорк, США 21,58 5,13 Opdivo Eliquis Sprycel 6,73 6,44 2,00 12 AstraZeneca Лондон, Великобритания 20,67 5,27 Symbicort Turbuhaler Tagrisso Nexium 2,56 1,86 1,70 13 Eli Lilly Индианаполис, США 19,58 5,99 Trulicity Humalog Alimta 3,20 3,00 2,13 14 Bayer Леверкузен, Германия 18,22 3,42 Xarelto Eylea Mirena 3,69 2,58 1,35 15 Novo Nordisk Багсваерд, Дания 17,73 2,35 Victoza NovoRapid Levemir 3,86 2,97 1,77 16 Takeda Осака, Япония 17,43 3,01 Entyvio Velcade Leaplin 2,33 0,88 0,81 17 Celgene Саммит, США 15,24 4,08 Revlimid Pomalyst Otezla 9,68 2,04 1,61 18 Shire Дублин, Ирландия 14,99 1,61 Vyvanse Grammagard Liquid Advate 2,36 2,29 1,17 19 Boehringer Ingelheim Ингельхайм, Германия 14,83 3,21 Spiriva Pradaxa Jardiance 2,85 1,75 1,73 20 Allergan Ирвайн, США 14,70 1,57 Botox Restasis Juvederm Voluma 3,57 1,26 1,16 21 Teva Pharmaceutical Industries Петах-Тиква, Израиль 13,12 1,21 Copaxone Bendeka Methylphenidate Hydrochloride 2,37 0,64 0,48 22 Mylan Канонсберг, США 11,14 0,59 Glatiramer Acetate EpiPen Ethinyl Estradiol; Norelgestromin 0,45 0,25 0,21 23 Astellas Pharma Токио, Япония 11,04 1,91 Xtandi Prograf Myrbetriq 3,00 1,43 1,33 24 Biogen Кембридж, США 10,89 2,59 Tecfidera Avonex Tysabri 4,27 1,91 1,86 25 CSL Мельбурн, Австралия 8,27 0,72 Privigen Hizentra Human albumin 2,29 0,94 0,93 26 Daiichi Sankyo Токио, Япония 7,03 1,89 Lixiana Nexium Namenda 1,06 0,71 0,45 27 Merck KGaA (в США и Канаде – EMD) Дармштадт, Германия 7,00 1,93 Rebif Erbitux Glucophage 1,70 0,96 0,87 28 Otsuka Holdings Токио, Япония 5,73 1,87 Samsca Abilify MAINTENA Rexulti 0,82 0,80 0,63 29 UCB Брюссель, Бельгия 5,14 1,37 Cimzia Vimpat Keppra 1,71 1,27 0,75 30 Les Laboratoires Servier Нюилли-Сюр-Сен, Франция 5,10 Нет данных Diamicron Vastarel Aceon 0,55 0,50 0,42 31 Bausch Health Companies Лаваль, Канада 4,63 0,41 Xifaxan 550 Ocuvite Wellbutrin XL 1,19 0,31 0,26 32 Eisai Токио, Япония 4,53 1,31 Humira Lenvima Halaven 0,55 0,54 0,37 33 Abbott Laboratories Эбботт-парк, США 4,42 0,18 Drospirenone Ademetionine Chlorine Alfoscerate 0,03 0,02 0,01 34 Fresenius Бад-Хомбург, Германия 4,33 0,63 Heparin Sodium 0,08 35 Sun Pharmaceutical Industries Мумбаи, Индия 4,22 0,32 Absorika Atorvastatin Calcium Ciprofloxacin Hydrochloride 0,15 0,14 0,14 36 Grifols Барселона, Испания 4,15 0,29 Gamunex-C Prolastin-C Flebogamma 1,28 0,80 0,79 37 Alexion Pharmaceuticals Чешир, США 4,13 0,70 Soliris Strensiq Kanuma 3,56 0,47 0,09 38 Regeneron Pharmaceuticals Тэрритаун, США 4,11 2,17 Eylea Arcalyst Libtayo 4,08 0,02 0,01 39 Chugai Pharmaceutical Токио, Япония 3,65 0,85 Actemra Edirol Alecensa 0,34 0,30 0,19 40 Sumitomo Dainippon Pharma Осака, Япония 3,54 0,78 Latuda Brovana Merrem 1,69 0,31 0,20 41 Menarini Флоренция, Италия 3,31 Нет данных Bystolic Enantyum Uloric 0,34 0,16 0,11 42 Sino Biopharmaceutical Гонконг 3,14 0,34 Runzhong Tianqingganmei Calcitriol 0,51 0,27 0,15 43 Vertex Pharmaceutical Бостон, США 3,04 1,29 Orkambi Kalydeco Symdeco 1,26 1.01 0,77 44 Endo International Дублин, Ирландия 2,95 0,14 Vasostrict Xiaflex Adrenalin Injection 0,45 0,26 0,14 45 Mitsubishi Tanabe Pharma Осака, Япония 2,91 0,75 Remicade Simponi Radicava 0,51 0,34 0,31 46 Ipsen Париж, Франция 2,63 0,36 Somatuline Trelstar Dysport 1,00 0,44 0,41 47 Jiangsu Hengrui Medicine Ляньюньган, Китай 2,57 0,33 Aitan Docetaxel Oxaliplatin 0,30 0,21 0,10 48 Mallincrodt Дублин, Ирландия 2,54 0,36 H.P. Acthar Gel INOmax Ofirmev 1,11 0,54 0,34 49 Stada Arzneimittel Бад-Фильбель, Германия 2,47 0,08 Apokyn Amoxicillin Grippostad 0,08 0,06 0,05 50 Ferring Pharmaceuticals Парсиппани, США 2,46 0,36 Нет данных Нет данных Источник: EvaluatePharma

