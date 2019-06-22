Европейская комиссия изменила регистрацию препарата пиксантрон компании Servier на стандартную

Компания Servier объявила о том, что Европейская комиссия (EC) одобрила замену условной регистрации пиксантрона для применения в качестве монотерапии у взрослых пациентов с рецидивами или рефрактерным течением множественной агрессивной неходжкинской B-клеточной лимфомы на стандартное регистрационное удостоверение.

«Выбор методов лечения пациентов с рецидивами или рефрактерным течением множественной агрессивной неходжкинской B-клеточной лимфомы ограничен», – поясняет профессор Пьер Луиджи Дзинцани из Института гематологии и терапевтической онкологии Болонского университета (г. Болонья, Италия). – Пиксантрон показал эффективность на поздних стадиях заболевания, поэтому Европейская комиссия одобрила схему лечения пиксантроном для этой группы пациентов».

Выданное ЕС одобрение основано на результатах международных клинических исследований препарата.

«Компания Servier работает над созданием лекарственных препаратов, предназначенных для лечения таких заболеваний, как рецидивирующая или рефрактерная агрессивная неходжкинская лимфома, при которых потребности в эффективном лечении на данный момент остаются неудовлетворенными», – отмечает глава подразделения исследований и разработок противоопухолевых препаратов компании Servier Патрик Терас. – «Пиксантрон приносит пользу пациентам с момента его условной регистрации в 2012 году, и сегодняшнее решение показывает, что этот лекарственный препарат остается важной терапевтической опцией по данному показанию как для врачей, так и для пациентов».

Источник: «Сервье»

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