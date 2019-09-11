В Китае разработали новый метод для быстрой деградации антибиотиков

Китайские исследователи разработали новый метод для эффективной и быстрой деградации антибиотиков. Об этом сообщили в Институте технологической биологии и сельскохозяйственной инженерии Академии наук Китая, расположенном в г. Хэфэй (пров. Аньхой, Восточный Китай).

Сточные воды больниц, фармацевтических заводов и ферм по выращиванию рыбы и продуктов водного промысла часто содержат большое количество антибиотиков, что может серьезно угрожать экологическому балансу природы и здоровью человека.

Старший научный сотрудник указанного института Хуан Цин предложил вариант с применением технологии холодной плазмы для утилизации сточных вод и деградации антибиотиков.

Исследование показало, что озон, вырабатываемый плазмой при использовании «плазменной биотехнологии», способен дефторировать нороксин, что приводит к эффективной и быстрой деградации этого вида противомикробных средств. Метод оказался эффективным и для утилизации сточных вод с содержанием других видов антибиотиков, включая террамицин, тетрациклин, доксициклин, ауреомицин и другие антибиотики.

Новый метод для деградации антибиотиков в сточных водах считается экономичным и легко осуществимым. К тому же его применение не грозит вторичным загрязнением.

russian.news.cn