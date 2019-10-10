Сенатор от Башкирии попросила заблаговременно давать субъектам деньги на лекарства льготникам

Лимиты бюджетных обязательств федерального бюджета для приобретения лекарств для граждан, отнесенных к категории «федеральных льготников», доводятся в бюджеты субъектов в начале года. В итоге препараты в натуре поступают в регионы лишь в апреле-мае соответствующего года. И первый квартал всегда является одним из наиболее проблематичных в плане обеспечения льготных категорий граждан лекарственными средствами, хотя многие территории пытаются учитывать этот «люфт», а также длинные новогодние праздники и делают запасы медикаментов в конце года.

Для того чтобы новый порядок заработал, необходимо внести изменения в федеральный бюджет в части лекарственного обеспечения федеральных льготников на 2020–2022 годы.

«Предлагаем предусмотреть распределение субвенций из федерального бюджета между бюджетами субъектов РФ на лекарственное обеспечение «федеральных льготников» и довести лимиты бюджетных обязательств по указанным субвенциям на все три планируемых года, — говорит Лилия Гумерова. — Это не потребует дополнительного финансирования, в то же время создаст четкую систему бесперебойного обеспечения лекарственными средствами этой категории граждан».

Представители Минздрава РФ заверили сенатора, что соответствующее изменение в Постановление Правительства Российской Федерации находится на стадии принятия.

Отзывы, предложения и замечания по законопроекту о федеральном бюджете будут приниматься до 14 октября. В календарь рассмотрения вопросов Госдумой он включен на 24 октября.

Екатерина Погонцева

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