FDA одобрило новый препарат для интенсивного лечения мигрени

Reyvow не предназначен для профилактики мигрени.

Эффективность Reyvow при интенсивном лечении мигрени была показана в двух рандомизированных, двойных слепых, плацебо-контролируемых клинических исследованиях (КИ) с участием более 3 тыс. взрослых пациентов. В обоих КИ доля субъектов, у которых произошло разрешение болевого синдрома и таких симптомов мигрени, как тошнота и повышенная чувствительность к свету или звукам, в течение двух часов после приема препарата была значительно выше в группе, получавшей Reyvow во всех исследуемых дозах, по сравнению с группой, получавшей плацебо.

Reyvow может влиять на управление транспортными средствами или работу с механизмами, поэтому совершение указанных действий не рекомендуется в течение, как минимум, 8 часов после приема препарата. Его следует применять с осторожностью в комбинации с алкоголем или другими препаратами, угнетающими ЦНС.

Татьяна Кублицкая

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