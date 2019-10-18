Glenmark получила одобрение Минздрава на препарат для лечения симптомов аллергического ринита

Этот рецептурный препарат применяется для лечения симптомов круглогодичного (персистирующего) и сезонного (интермиттирующего) аллергических ринитов у взрослых и детей старше 15 лет. По предварительной информации препарат будет доступен в РФ до конца 2019 года.

«Glenmark обладает сильными компетенциями в области респираторных заболеваний и занимает уверенные позиции в этой терапевтической области во многих странах. Россия является одним из ключевых рынков для нашей корпорации и мы стремимся наращивать портфель соответствующими продуктами. Мы считаем, что получение одобрения на препарат «Монтлезир» позволит укрепить наше присутствие в этом сегменте», – отметил старший вице-президент и руководитель региона «Азия, Россия и СНГ» компании «Гленмарк» Чаба Кантор.

«В России аллергическим ринитом страдает значительная часть населения и на сегодняшний день в нашем портфеле уже есть ряд препаратов для лечения этого заболевания. Получение регистрации на препарат «Монтлезир» усилит наши позиции в этом сегменте и я очень рада, что у нас есть возможность выводить на рынок новые продукты для пациентов страдающих этим заболеванием», – сказала Оксана Позднякова, вице-президент и руководитель по России компании «Гленмарк».

Согласно данным аналитического агентства IQVIA (MAT июль 2019), «Гленмарк» (Glenmark) занимает 47-е место в коммерческом сегменте фармрынка России; в противокашлевом сегменте компания занимает уверенную 4-ю позицию, а среди дерматологических компаний – 10-ю позицию (МАТ июль 2019).

*Регистрационное удостоверение № ЛП-005772 от 04.09.2019 год

Источник: Glenmark Pharmaceuticals Ltd

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