Росздравнадзор приостановил оборот фармсубстанции ранитидина еще одного производителя

Федеральная служба предписывает производителям лекарственных средств, выпускающим препараты с использованием указанной фармацевтической субстанции, и организациям-импортерам лекарственных препаратов, выпущенных с ее использованием, в срок до 20 ноября 2019 года предоставить информацию о принятых решениях.

Запрашиваемую информацию следует направить в Росздравнадзор по электронной почте: conlrol_ls@rosdravnadzor.ru с последующей досылкой оригиналов документов на бумажном носителе, говорится в письме Росздравнадзора.

Как писал «ФВ», в октябре в РФ приостановлен оборот фармсубстанции ранитидина гидрохлорид производства компании SMS Pharmaceutical.

А в конце сентября Росздравнадзор сообщил о приостановлении действия сертификата пригодности на такую субстанцию от «Сарака Лабораториз Лимитед», Индия.

Елена Сидорова

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