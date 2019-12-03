Как Track & Trace нивелирует несовершенства в законодательстве

Ориентируясь на недостаточно проработанные на территории страны требования к использованию GTIN, многие компании отказываются при изменениях в препарате регистрировать новый GTIN. В нормативных требованиях (кроме GS1) это действительно не прописано. Но как в таком случае система позволит осуществлять прослеживаемость в таком случае?

«У многих участников рынка есть опасения, что часть идеологии не будет реализована и прослеживание будет невозможно. При этом внесение изменений в законодательство может занять месяцы. Очевидное решение этой задачи заложено в архитектуру зрелой Track & Trace системы», — сообщил Равиль Гимадиев, генеральный директор компании Original Group, российского вендора Track & Trace систем, который уже более 13 лет занимается внедрением программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих маркировку продукции с помощью автоматизированных систем сериализации и агрегации.

Каждый производитель имеет возможность в момент маркировки или даже в момент эмиссии кодов сформировать дополнительный набор мета-тегов к GTIN. Эти теги будут содержать характеристики партии товара. То есть на уровне предприятия эта задача легко решается в информационной системе уровня L3.

Далее задача переходит на уровень L5, где оператор эти теги расшить не может. Но в помощь фармпроизводителю разворачиваются независимые облачные сервисы L5, куда и может быть отправлен дополнительный стек информации, привязанной к GTIN.

При чем эта Original Group уже реализована, только пока не для мета-тегов, а для создания единого партнерского контура (производитель, дистрибьютор, аптечная сеть), где протоколом для обмена информацией между системами L3 является EPCIS.

Мировой стандарт определяет протокол единого обмена между контрагентами. И никто не мешает нескольким провайдеров объединить меду собой на уровне «адресат-получатель», предварительно обсудив бесплатный или платный обмен информацией. На базе этого выстраиваются даже маркетплейсы решений, которые в первую очередь затрагивает аптеку и дистрибьютора.

Что даст развитие Track & Trace система бизнесам в свете последних трендов?

Ксения Краевская, директор по развитию продукта Trace Way в компании Original Group, поделилась, что «гигономика (GIG) и уберизация экономики — мировой тренд, глобально изменивший подход к удовлетворению потребностей клиентов. Маркировка в логике гигономики — это создание цифрового двойника продукта, и прослеживаемость его по всему его жизненному циклу».

А TTS — это технология, которая взаимодействует со всеми информационными системами предприятия, и обладает обширной информацией, с точки зрения процессинга каждой единицы продукта в логистических цепях и бизнес-процессах внутри предприятия и снаружи. Будущее цепей поставок — в преимуществах Big Data и отслеживании каждой единицы маркированной продукции при помощи Track& Trace технологии.

Технология Track & Trace — это система прослеживания товаров, управления жизненными циклами продуктов и бизнес-процессами. Это практическая возможность преобразовать информационную экосистему современного предприятия, сделать эффективной его экономику и оптимизировать дистрибуцию.

Зрелая Track & Trace система — это органичный элемент, дополняющий PLM-систему — управления жизненным циклом продукта от идеи до выпуска продукта, и прослеживания его движения по всей цепи поставки дистрибуции до «продажи» конечному покупателю».

Что дает внедрение зрелой Track & Trace системы? Во-первых, возможность формирования информационной шины. Многие сейчас выстраивают EDI (системы электронного документооборота) в связке с ERP внутри компании и между контрагентами. Интеграцию между EDI и TTS на уровне L3 — это свершившийся факт. Синхронизация на рынке табачки и обуви уже свершилась, отчетность в ГИС идет через форма универсального платежного документа. То же самое ждет фарму. Здесь первая точка интеграции.

Во-вторых, идентификация на уровне каждой индивидуальной упаковки продукта позволяет дать принципиально другой уровень качества. Ведь если ERP «знает» о каждой единице продукции с точки зрения номенклатуры, то TTS «знает» о каждой единице продукции: из какой субстанции она произведена, когда произведена, какие качественные мероприятия производились, куда она была упакована, куда отгружена, что происходило.

В-третьих, TTS позволяет оптимизировать и упростить бизнес-процессы выбора контрагента. Простой пример: иностранный фармпроизводитель выпускает продукт и отправляет его на территорию РФ. В связке участвует EDI, TTS, которая позволяет сдавать отчеты, иностранный импортер на территории РФ, склад временного хранения и 3PL оператор. Сегодня иностранный фармпроизводитель буквально «гвоздями прибит» не только к этим игрокам, но и к тем информационным системам, которые у них развернуты. Поменять для себя склад временного хранения или 3PL — мягко говоря, не банальный процесс. Внедрение TTS систем на уровне международных стандартов протоколов решает это раз и навсегда.

В-четвертых, ИС предприятия между собой объединяют именно разные уровни TTS системы. Несочетаемые сущности MES и ERP также объединяются с помощью TTS, при чем стандартно, по международным протоколам, и таким образом, чтобы производитель не зависел от вендора.

Точно так же решаются вопросы заказов на производство, мониторинга остатков в аптечных сетях, сервисы, маркетплейс, которые операторы L5 будут предоставлять рынку.

Пример: фармпроизводитель хочет узнать, сколько продукции осталось на аптечном складе. Напрямую от государственного оператора он этого не узнает, оператор не может эти данные предоставить, так как это ГЧП. А вот независимый провайдер, при наличии согласия сторон, может. И аптечная сеть этой информацией может делиться по открытым протоколам.

Самое интересное

Самое интересное, что самый большой объем затрат, покупка оборудования по сериализации и агрегации уже многими производителями осуществлена, внедрены системы L1 и L2. И они ждут, когда вендоры, которые поставили оборудование напишут под них L3 — L4. Возникают сложности, а это 80% проекта. Парадокс в том, что этого можно и не ждать. Поставить готовый L3, L4, L5 b не только быстро перейти к комфортной маркировке, но и получить сплошную интегрированность информационных систем внутри предприятия, интегрированность цепи поставок между собой.

Собственно, это и есть первый логичный шаг к построению PLM экосистемы, системы управления жизненным циклом продукта. Несмотря на то, что фармацевтическая отрасль одна из самых зарегулированных в РФ и уровень энтропии на этом рынке минимальный, до этого момента можно было с упаковкой в рамках одной серии обходится произвольно. Сейчас это сделать будет нельзя, так как TTS позволяет проконтролировать бизнес-процессы внутри предприятия. И если КИЗ не пришел с одного статуса в другой, L3 не даст информацию передать контрагенту.

Стоит упомянуть, что все возможно, если TTS настоящая! На рынке, к сожалению, до сих пор много систем, которые называются TTS, а на самом деле это просто модуль отчетов в ЦРПТ. То есть по факту L3 не контролирует целостность каждого кода внутри предприятия ДО его отправки отчета оператора, позволяет сделать недопустимую операцию, ошибку, которая будет выявлена лишь после отправки и обработки.

Поэтому для наращивания конкурентных преимуществ бизнеса необходимо внедрять Track & Trace системы, smart supplainchain solution между всеми участниками цепочки, в первую очередь в каналах производства, поставки и дистрибуции.

Зрелая Track & Trace система обеспечит прозрачность, достоверность и прослеживаемость всего жизненного цикла товара, а в логистике на протяжении всего канала дистрибуции.

Источник: Original Group

pharmvestnik