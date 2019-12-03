Минпромторг нашел источник инвестиций для медпромышленности

Деньги есть

«В рамках национального проекта «Здравоохранение» государство выступает крупнейшим заказчиком не только качественной медицинской помощи, но и материально-технических средств: медицинской техники и медоборудования. Это большая возможность для отечественных и локальных производителей», – заявил в рамках деловой программы выставки «Фарммедпром» первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб.

«Мы реализуем нацпроект «Экспорт» и в первую очередь ориентируемся на несырьевой сегмент. Это увеличит объем валютной выручки. Но для начала надо запастись инвестиционными ресурсами, которые мы можем получить из нацпроектов, эти деньги могут быть направленны на закупку российского оборудования», – вторил ему директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин.

Минпромторг проанализировал запросы по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках нацпроекта. По предварительным данным, медучреждениям страны требуется закупить 135 наименований медтехники. Проверка отечественного медпрома показала, что 107 позиций могут обеспечить отечественные производители.

Надо убедить заказчика

Главное, чтобы производители сумели убедить регионы, что надо покупать именно их аппараты. Ведь львиная часть финансирования на переоснащение идет именно через региональные онкологические программы. Так, согласно паспорту программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» из федерального бюджета в 2020 году на эту статью расходов будет выделено почти 45 млрд руб., а на переоборудование федеральных учреждений – 14 млрд руб.

«Одно из условий получения трансферта из федерального бюджета на переоснащение – предпочтение российской продукции. Мы ведем активную работу с регионами, однако и сами компании должны активно встроиться в эту систему», – отметил Алексей Алехин.

В то же время, по словам начальника радиологического центра ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь им. академика Н.Н. Бурденко» Алексея Смолина, в наличии у российских производителей не так много оборудования, которым можно заменить импортные аналоги. Да, отечественная техника выполняет те же функции, но часто ее технологии отстали на много лет. «Мы все патриоты, но не должны быть ими за счет пациента. Мы должны предъявлять самые жесткие требования к оборудованию, а наши производители выполнять их», – отметил он.

Генеральный директор НИПК «Электрон» Александр Элинсон ответил, что в мире действительно есть оборудование, которого нет в России. Но часто российским производителям и не стоит пытаться производить все, что выпускают западные коллеги. Например, есть техника, которая во всем мире продается по несколько штук в год, такое оборудование можно купить, а в России попытаться наладить производство техники массового спроса.

Правда, и тут во многом отечественные компании опоздали. «Мы можем разработать новую технологию, но всегда встает вопрос: сколько времени займет разработка и регистрация и сколько этой техники у нас купят. В идеале, когда программа «Фарма 2020» только запускалась, сразу надо было продумать, что, допустим, в 2019 году будет программа по онкологии, для которой надо разработать определенное оборудование. А сейчас мы по нацпроекту можем поставлять то, что есть в наличии или что вот-вот получит регистрацию», – заключил эксперт.

Елена Калиновская

pharmvestnik