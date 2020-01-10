Биоаналоговый препарат впервые прошел преквалификацию ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые преквалифицировала биоаналоговый препарат (аналог трастузумаба), что позволит сделать это дорогостоящее лекарственное средство более доступным, включая и ценовую составляющую, для женщин во всем мире.

Препарат трастузумаб (моноклональное антитело) был включен в перечень основных лекарственных средств ВОЗ в 2015 г. в качестве основного препарата для лечения около 20% видов рака груди. Он показал высокую эффективность на ранних стадиях заболевания, а в некоторых случаях и на более поздних стадиях.

«Тот факт, что ВОЗ преквалифицировала биоаналог трастузумаба, — хорошая новость для женщин по всему миру, — заявил д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, Генеральный директор ВОЗ. — Во многих культурах женщины сталкиваются с гендерным неравенством в том, что касается доступа к медицинской помощи. В странах с низким уровнем дохода сложно получить лечение, а лекарственные средства стоят слишком дорого. Эффективное и доступное по цене лечение рака груди должно быть правом всех женщин, а не привилегией узкого круга».

В среднем годовой курс трастузумаба при закупке оригинала обходится в 20 000 долл. США, что делает его недоступным для многих женщин и систем здравоохранения в большинстве стран. Биоаналоговая версия трастузумаба дешевле оригинала примерно на 65%. Преквалификация ВОЗ будет способствовать дальнейшему снижению стоимости этого и других препаратов, преквалификация которых запланирована.

ВОЗ провела оценку препарата (производитель — нидерландская компания Samsung Bioepis NL B.V.) и сочла его аналогичным оригинальному препарату с точки зрения его эффективности, безопасности и качества. Это означает, что он может закупаться учреждениями Организации Объединенных Наций и участвовать в национальных тендерах.

За последние пять лет на рынке появилось несколько биоаналогов трастузумаба, но ни один из них до сегодняшнего дня не был преквалифицирован ВОЗ. Благодаря преквалификации ВОЗ страны могут бы уверены в том, что они закупают качественную продукцию.

Международное агентство по изучению рака (МАИР) ВОЗ прогнозирует, что к 2040 г. число диагностированных случаев рака груди достигнет 3,1 миллиона, причем наибольший рост будет наблюдаться в странах с низким и средним уровнем дохода.

gmpnews